السفارة الروسية بواشنطن تؤمن عودة برلمانية تم استجوابها في نيويورك

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قالت السفارة الروسية فى واشنطن "إن موظفين من السفارة سيرافقون العضو فى مجلس الدوما (البرلمان) الروسى، إينجا يوماشيفا إلى مطار نيويورك للإشراف على سفرها، بعد تعرضها هناك للاستجواب".

وأوضح السفير الروسى لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" أن البرلمانية الروسية احتجزت لدى وصولها الأراضي الأمريكية وتم اقتيادها إلى غرفة خاصة ، حيث وجه إليها الموظف المذكور "أسئلة مبهمة وغير مقبولة"، ثم عرض عليها مواصلة الحوار "في أجواء أخرى غير رسمية".

من جانبها.. دانت وزارة الخارجية الروسية بشدة تعمد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي استجواب البرلمانية الروسية، في مطار نيويورك. واصفة هذا العمل بالعدائي.

وكانت السفارة الروسية صرحت في وقت سابق أن موظفا في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي أوقف البرلمانية الروسية في مطار نيويورك، بعد وصولها من موسكو إلى هناك للمشاركة في منتدى بدعوة من الجانب الأمريكي.