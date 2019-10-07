الرئيس التونسى يبحث مع رئيس الحكومة مستجدات المسار الانتخابى

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بحث الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر، مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد مستجدات المسار الانتخابى فى ضوء مواصلة عمليات فرز نتائج الانتخابات التشريعية التى جرت، أمس، الأحد.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان - أنه تم خلال اللقاء، الذي عقد اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، استعراض الأوضاع العامة بالبلاد، والاستعدادات لتأمين الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها، الأحد، المقبل.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام الناخبين أمس للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014، وقد بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 3ر41 % داخل تونس، و4ر16 % بالخارج.

وتستعد تونس لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر الجاري، والتي يتنافس فيها كل من أستاذ القانون قيس سعيد، ورجل الأعمال نبيل القروي.