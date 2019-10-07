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التضامن تعرض 7 أفلام فى مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:50 م
التضامن تعرض 7 أفلام فى مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط التضامن تعرض 7 أفلام فى مهرجان الإسكندريةّ السينمائى
كتب مدحت وهبة

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قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط عرض 7 أفلام لوزارة التضامن الاجتماعى ضمن عروضها علي هامش المهرجان فى دورته الـ 35 ، التى تقام فى الفترة من 8 -13 أكتوبر الجارى بالإسكندرية.

ومن المقرر عرض أفلام "الغالية" عن الأمهات المثاليات من الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية وقصة كفاحهم ونجاحهم وفيلم "مع بعض نقدر" عن البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى وفيلم "وين مطروح" عن المستفيدين من تكافل وكرامة من كبار السن ومشروطية برنامج تكافل المقترنة بالتعليم وفيلم "فرصة تانية" عن تطوير الموسسة العقابية وفيلم "حياة كريمه" عن المبادرة الرئاسية حياة كريمه والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وفيلم "البيت" عن دور استضافة وحماية المرأة ضد العنف وفيلم "لأول مرة" عن كلفات التضامن فى حماية ذوى الإعاقة.

الأفلام من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي وإخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئى بالوزارة، وتعد الأفلام تجربة سينمائية تسجيلية مختلفة؛ حيث تتناول الأفلام قصصا واقعية عن مختلف برامج الوزارة، ومن المنتظر أن يتم العرض يوم الأربعاء ويعقبها ندوة تحت عنوان سينما من أجل التنمية.

يذكر أن الوزارة استطاعت ان تحصد العديد من الجوائز من خلال مشاركتها فى مختلف المهرجان المحلية والدولية ومنها جائزة افضل فكرة بمهرجان دلهى السينمائى بالهند وجائزة أفضل موضوع بمهرجان طنجه بالمغرب.
 

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التضامن

مهرجان الاسكندريةّ

مهرجان السينمائي لدول البحر المتوسط

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