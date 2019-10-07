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الإثنين المقبل.. متحف المخطوطات بالإسكندرية ينظم ندوة "الاتصال العربى السريانى"

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:49 م
الإثنين المقبل.. متحف المخطوطات بالإسكندرية ينظم ندوة "الاتصال العربى السريانى" متحف المخطوطات - أرشيفية

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ينظم مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، يوم الإثنين المقبل، ندوة علمية بعنوان "من صور الاتصال العربي السرياني" بحضور الخبراء والمختصين في المجال، وذلك بقاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية.

وأشار بيان صادر اليوم، إلى أن تلك الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات العلمية المتخصصة لمركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي، حيث تهتم الندوات بالتراث العربي والإسلامي وتجلياته المتنوعة وأصوله ومقدماته الكامنة فيما سبق من أديان وحضارات

وسوف تنقسم الندوة إلى جلستين بحضور دكتور  مدحت عيسى ، والدكتور صلاح عبد العزيز أستاذ اللغة السريانية وآدابها، كلية الآداب، جامعة القاهرة ، و الدكتور روبن هاشم شموئيل مدير عام هيئة الثقافة والفنون السريانية ليتحدث عن  التراث السرياني والهوية السريانية وعلاقتهما بالهوية العربية.

والدكتور أيمن فؤاد سيد، رئيس الجمعية المصرية التاريخية ويتحدث عن  نقل العلوم وإصلاح الترجمات السريانية والدكتور صلاح عبد العزيز أستاذ اللغة السريانية وآدابها، كلية الآداب، جامعة القاهرة، يلقى محاضرة عن المخطوطات السريانية حول العالم.

أما الجلسة الثانية من المؤتمر تديرها الدكتورة سميرة عاشور رئيس قسم اللغات الشرقية، جامعة الإسكندرية ، و يتحدث الدكتور رضا بن عبيد بناني أستاذ اللغة السريانية، جامعة تونس عن  الامتداد الحضاري والتواصل اللغوي للشعوب السامية "السريان والعرب نموذج" ، والدكتورة سومة أحمد خالد أستاذ مساعد اللغة السريانية وآدابها، جامعة المنصورة" لتتحدث عن صناعة المعجم بين السريان والعرب ، وأخيرا الدكتورة  فاطمة الزهراء نايل مدرس اللغة السريانية وآدابها، كلية آداب قنا، جامعة جنوب الوادي و تتحدث عن الأثر الإسلامي في التشريعات السريانية.

 

 

 


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