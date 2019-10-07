سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 10:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

الأردن والاتحاد الأوروبى يبحثان تعزيز الشراكة على كافة الأصعدة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:03 م
الأردن والاتحاد الأوروبى يبحثان تعزيز الشراكة على كافة الأصعدة وزير خارجية الاردن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فديريكا موجريني، الْيَوْم الاثنينَ، استمرار العمل على تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية التي تبدي تعاونا اقتصاديا وتنمويا وتنسيقا على المستوى الثنائي وتنسيقا فاعلا في مقاربة القضايا الإقليمية، واستمرار التعاون في محاربة الإرهاب، وآفاق توسعة التعاون الأمني والدفاعي.
 
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين أجريا محاثات لزيادة برامج التعاون الاقتصادي.
 
وأكدت موجريني خلال اللقاء ثقتها بأن الاتحاد الأوروبي ماض في إجراءات الموافقة على مساعدات مالية جديدة للمملكة بقيمة 500 مليون يورو كقرض ميسر قبل نهاية العام.
 
وأشاد الصفدي بدعم الاتحاد الأوروبي للأردن، ولاسيما برامج المساعدات الاقتصادية وتمويل البرامج التنموية، إضافة لإسهامه الرئيس في مساعدة المملكة على تحمل أعباء اللجوء السوري، في حين شددت موجريني على أن الاتحاد سيظل داعما للأردن وبرامجه الإصلاحية انطلاقا من تثمينه الشديد لدور المملكة الإقليمي الرئيس في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. 
 
وحول القضية الفلسطينية بحث الجانبان التطورات في القضية الفلسطينية وجهود حل الصراع. وأكدت موجريني موقف الاتحاد الأوروبي الثابت في دعم حل الدولتين سبيلا وحيدا لحل الصراع.
 
وثمن وزير الخارجية الأردني موقف الاتحاد الأوروبي الواضح في دعم حق الفلسطينيين بالحرية والدولة ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين ودعم الاتحاد لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
 
 

أيمن الصفدي

الاتحاد الأوروبي

الاردن

الأونروا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة