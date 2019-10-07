اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها، "التعليم" تطلق بوابة إلكترونية للتوظيف الأربعاء المقبل لتعيين 120 ألف معلم.

"التعليم" تطلق بوابة إلكترونية للتوظيف الأربعاء المقبل لتعيين 120 ألف معلم





السيسى يستعرض مستجدات مشروع الربط الكهربائى مع السودان وتطورات أعمال توصيل التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بسيناء





البرلمان: حبس وغرامة مليون جنيه للتعدى على أرض زراعية أو مبان مملوكة للدولة





المالية تحظر استخدام كروت "المحصلين" نيابة عن المواطنين فى التحصيل الإلكترونى





البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع





التموين تطرح زيت بذرة القطن بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 17 جنيها للتر





أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-10-2019 فى مصر





وفاة "نعيمة" آخر أفيال حديقة حيوان الجيزة بجلطة فى القلب





الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 34 درجة





وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة