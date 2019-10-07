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اتهامات متبادلة بين نائب برلمانى ومقاول بسبب نزاع على أراضى زراعية بالبحيرة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:53 ص
اتهامات متبادلة بين نائب برلمانى ومقاول بسبب نزاع على أراضى زراعية بالبحيرة النائب البرلمانى رضا نصيف
البحيرة -ناصر جودة

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نشبت مشاجرة حامية بمركز كفر الدوار بالبحيرة بين النائب البرلمانى رضا نصيف عضو مجلس النواب عن قائمة غرب الدلتا وأحد المقاولين بمحافظة الإسكندرية على خلفية النزاع على ملكية مساحة من الأراضى الزراعية بقرية دفشو التابعة لمركز كفر الدوار.

واتهم النائب البرلمانى خلال بلاغ رسمى بمركز شرطة كفر الدوار المقاول،  ويدعى "طلعت مفيد" بدفعه جبرا داخل ترعة بالقرب من الأرض المتنازع عليها فى محاولة لإيذائه تحت تهديد الأسلحة النارية.

وأوضح  النائب البرلمانى فى بلاغة الذى حمل 6496 لسنة 2019 إدارى مركز كفر الدوار، أن المقاول المتهم  اشترى حوالى 13 فدانا من الأراضى الزراعية المملوكة لأقاربه وموكليه، ويحاول بكل قوة التعدى على مساحات أخرى من الأراضى بدون وجه حق مستخدما نفوذة المالى، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين وقدم مذكرة تفصيلية بالواقعة للنائب العام ووزارة الداخلية.

من جانبه نفى طلعت مفيد- مقاول- ومقيم بالإسكندرية الاتهامات الموجهة له جملة وتفصيلا، مضيفا انه اشترى 45 فدانا بقرية منشية دفشو التابعة لمركز كفر الدوار من الدكتور سمير فواد وأخوته وتم تسجيلهم بالسجل العينى وحصل على قرار تمكين بمساحة 5 أفدنه أخرى، مضيفا أن هناك نزاعات قديمة مع النائب البرلمانى والذى يعمل محاميا للملاك الأصليبن لطلبه عمولات مرتفعه للموافقة على بيع الأراضى الزراعية.

وأوضح طلعت مفيد، أنه فوجئ بقدوم النائب وعدد من مرافقية الى الأرض الزراعية ومحاولة الاعتداء على أقاربه ونشبت مشادة كلامية على إثرها انزلقت قدميه ليقع فى الترعة.

فيما تواصل نيابة كفر الدوار برئاسة المستشار أسامة أحمد صفوت تحقيقاتها فى واقعة الاتهامات المتبادلة بين النائب البرلمانى وخصومة على خلفية النزاع على الأراضى الزراعية.


اخبار البحيرة

كفر الدوار

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النائب رضا نصيف

مشاجرة

البحيرة

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