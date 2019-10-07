سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:51 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

ابن عم "تميم" يفضح "تنظيم الحمدين": ساهم فى الغزو الأمريكى للعراق

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 10:35 م
ابن عم "تميم" يفضح "تنظيم الحمدين": ساهم فى الغزو الأمريكى للعراق تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن النظام القطرى خان العراق، وكان من أكثر الدول التى ساعدت على الغزو الأمريكى للعراق، مشيرا إلى أن تنظيم الحمدين خان الدول العربية.

وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى،  فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"من لا يشعر بالحسرة والألم على ضياع العراق بلاد الرافدين فليتأكد من عروبته!".

وتابع ابن عم تميم بن حمد:"للعلم كل الدول العربية رفضت احتلال العراق ولم تساعد دولنا العربية #امريكا لدرجة أن السعودية ودول أخرى في 2003 أطلقوا مصطلح "غزو العراق"! وللأسف "اعترفت" عصابة قطر أنها هي من ساعدت الأمريكان!

11
 

 

 


قطر

تميم بن حمد

العراق

فهد بن عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حملات الإخوان القذرة ضد مصر بدعم أنقرة والدوحة.. خليجيون يكشفون المخطط التحريضى للإرهابية.. ويؤكدون: يسعون لتشويه كل من يقف بجوار وطنه.. وكاتب سعودى: الهشتاجات التحريضية تخرج من قطر وتركيا

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:30 م

تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:14 م

تقرير لـ"اكسترا نيوز" يبرز محاكمة مصرفيين ببنك باركليز بسبب رشاوى قطر

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:07 م

الموندو تتوقع فشل تنظيم قطر لمونديال 2022 بعد التنظيم الباهت لألعاب القوى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:43 م

الجارديان: قطر فشلت فى التحقيق حول الوفاة المفاجئة لمئات العمال المهاجرين

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ذروة شهب "التنين" تمطر سماء مصر والوطن العربى اليوم وترى بالعين المجردة

ذروة شهب "التنين" تمطر سماء مصر والوطن العربى اليوم وترى بالعين المجردة

إعلامى سعودى: الشعوب العربية اكتشفت أكاذيب "الجزيرة" وعمالتها لـ"الإخوان"

إعلامى سعودى: الشعوب العربية اكتشفت أكاذيب "الجزيرة" وعمالتها لـ"الإخوان"

فان بيرسى: لست متأكدًا أن سولشاير المدرب المناسب لمان يونايتد

فان بيرسى: لست متأكدًا أن سولشاير المدرب المناسب لمان يونايتد

مرتضى منصور: لو قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك مع جينيراسيون عليه الرحيل

مرتضى منصور: لو قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك مع جينيراسيون عليه الرحيل

حسام البدرى يحذر لاعبى المنتخب من "السوشيال" ويطالب الجدد باستغلال الفرصة

حسام البدرى يحذر لاعبى المنتخب من "السوشيال" ويطالب الجدد باستغلال الفرصة

8 معلومات عن اتفاق شراء 4 ماكينات حفر ألمانية لتنفيذ مشروع مترو الهرم

8 معلومات عن اتفاق شراء 4 ماكينات حفر ألمانية لتنفيذ مشروع مترو الهرم

ترامب فى تحذير شديد اللهجة للنظام التركى: سأدمر اقتصادكم تدميرا شاملا وأطمسه لو قمتم بعمل عسكرى خارج الحدود.. توعدت أردوغان بمشكلة كبيرة حال إصابة أى جندى أمريكى بسوريا.. وليندسي جراهام: عقوبات على جيش تركيا

ترامب فى تحذير شديد اللهجة للنظام التركى: سأدمر اقتصادكم تدميرا شاملا وأطمسه لو قمتم بعمل عسكرى خارج الحدود.. توعدت أردوغان بمشكلة كبيرة حال إصابة أى جندى أمريكى بسوريا.. وليندسي جراهام: عقوبات على جيش تركيا

لماذا تخفض البنوك العالمية الوظائف لديها؟.. مصارف أوروبا تشطب 60 ألف وظيفة فى 2019.. وبنكHSBC يتخلى عن 4700 موظف ويقلل الرواتب 4%.. تباطؤ نمو الاقتصاد والتكنولوجيا وتراجع الفائدة و"الربحية" أبرز الأسباب

لماذا تخفض البنوك العالمية الوظائف لديها؟.. مصارف أوروبا تشطب 60 ألف وظيفة فى 2019.. وبنكHSBC يتخلى عن 4700 موظف ويقلل الرواتب 4%.. تباطؤ نمو الاقتصاد والتكنولوجيا وتراجع الفائدة و"الربحية" أبرز الأسباب

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة