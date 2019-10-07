إسبانيا: متظاهرون ينضمون لموجة التظاهر العالمية ضد سياسات المناخ

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انضم ناشطو المناخ فى إسبانيا لموجة التظاهرات العالمية المناهضة لسياسات المناخ، حيث نظموا تظاهرات وإضرابًا وأغلقوا عددًا من الطرق بالبلاد.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم /الاثنين/، أن المئات من المتظاهرين خيموا داخل 40 خيمة قرب بوابات وزارة التحول البيئي.

وأوضحت الشبكة أن عشرات النشطاء قيدوا أنفسهم ببعضهم البعض وقطعوا طريقًا رئيسيًا في العاصمة في ساعة الذروة صباح اليوم، مضيفة أن الشرطة اعتقلت 3 متظاهرين رفضوا الانصياع لأوامر شرطة مكافحة الشغب.

يشار إلى أن حركة (التمرد ضد الانقراض) - بريطانية المنشأ - دعت إلى موجة تظاهرات عالمية ضد سياسات المناخ استجاب لها الآلاف في ألمانيا وهولندا وبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية.