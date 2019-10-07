إجراء 52 عملية جراحية للأطفال فى يوم واحد بـ"التأمين الصحى" ببنها

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور أحمد حجاج مدير التأمين الصحى النموذجى ببنها، عن قيام فريق طبى بالمستشفى بإجراء أكبر 6 عمليات جراحة أطفال فى تاريخ المحافظة، حيث تم إجراء 52 عملية لأطفال خلال يوم واحد، وذلك للعمل على قدم وساق للقضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف مدير التأمين الصحى، أن هذه هي القافلة الثالثة لإجراء جراحات الأطفال، والتى أدت مهمتها بنجاح كبير،وهو ما استدعى تقديم الشكر من جانب إدارة المستشفى بقيادة الدكتور أحمد حجاج، للفريق الطبي وفريق التمريض والخدمات المعاونة.

وكان ذلك فى ظل مبادرة الرئيس السيسى الانتهاء من قوائم الانتظار، المبادرة التى حققت العديد من الأهداف، أبرزها تخفيف المعاناة عن المرضى، وتقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى، ومنع تراكم قوائم جديدة.

فريق الجراحة بعد العمليات