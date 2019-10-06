​الأوقاف تطلق مسابقة للدعاة وتقدم رحلات حج للفائزين

​أطلقت وزارة الأوقاف، مسابقة القراءة الحرة وجوائزها، فى إطار الحرص على الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي لأئمتها، فإنها تطور سنويًا من جميع فعالياتها ومن بينها مسابقة الوزارة للقراءة الحرة التي تتضمن جوانب نوعية هذا العام، بعد إدخال اللغة العربية كمكون أساسى فى المسابقة​.

​وحددت وزارة الأوقاف، عددا من الكتب التى تجرى المسابقة فيها، أولًا- الكتب التي سيتم إجراء المسابقة من خلالها وهى: الفروق – للإمام / القرافي المالكي ،الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام – للإمام / القرافي المالكي ، شرح ابن عقيل أو ما فى مستواه من كُتب النحو، فقه بناء الدول.

وبالنسبة لنظام المسابقة فهى اختيارية لجميع الأئمة والمفتشين ورؤساء الأقسام ومديرى الإدارات بالمديريات والديوان العام بشرط أن يكون تقديره فى العامين الأخيرين ممتاز ، فعلى من يرغب الاشتراك في المسابقة التقدم بطلب لمديريته مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي ، مع المسئولية الكاملة للمديرية في تنفيذ هذا الشرط .

وبالنسبة لنظام الامتحان فالامتحان يكون تحريري بالمديريات وهو عبارة عن ثمانية أسئلة ؛ سؤالين في كل كتاب ، يجيب المتسابق على ستة منها ، ويحق لمن حصل على درجة 65% فأكثر دخول الامتحان الشفوي بالمديرية ، ومن يحصل على 65% يحق له دخول الاختبارات النهائية بديوان عام الوزارة .

ويُعلن عن المسابقة بعد اعتمادها من الوزير بالمديريات الإقليمية والإدارات التابعة لها إضافة إلى موقع الوزارة الإلكتروني ، ويبدأ في تلقي الطلبات بالمديريات فور الإعلان عنها ولمدة (10) عشرة أيام من تاريخ الإعلان، على أن تُواف الإدارة العامة للإرشاد الديني بكشوف أسماء المتقدمين للمسابقة من المديريات وذلك بعد انتهاء مدة التقديم بأسبوع من تاريخه على الأكثر، ويُحرم من دخول المسابقة كل من لم يتقدم بطلب إلى مديريته ضبطًا لسير المسابقة ، والمديرية مسئولة مسئولية تامة في حالة شكوى أحد أئمتها من عدم علمه بالمسابقة ، هذا وتتحمل الوزارة نفقات بدل السفر المقرر للناجحين فقط ممن تم استدعاؤهم للاختبارات النهائية بالوزارة لغير أئمة القاهرة الكبرى ، ويتم الصرف من مديرياتهم .

وتتكون لجنة الإشراف والمتابعة من ديوان عام الوزارة وهم: رئيس القطاع الدينى رئيس قطاع المديريات و وكيل الوزارة للدعوةمدير عام الإرشاد الديني ومدير إدارة الإرشاد الديني ومدير عام التفتيش العام والعاملون بالإدارة العامة للإرشاد الديني من المديريات الإقليمية و مدير المديرية ووكيل المديرية ومدير الدعوة بالمديرية ورئيس قسم الإرشاد بالمديرية واثنان من السكرتارية و يتم صرف إثابة مالية مقطوعة لهؤلاء يحددها الوزير بعد انتهاء المسابقة

وتتراوح جوائز المسابقة ما بين إلحاق عدد (10) عشرة من الأوائل لمرافقة بعثة الحج، بشرط الحصول على 65 % في الامتحانين الشفوي والتحريري، واجتياز المقابلة النهائية بالديوان وإيفاد عدد (5) خمسة من الأوائل ضمن إيفاد شهر رمضان استثناءً من الشروط واللوائح العامة، بشرط الحصول على 70% في الامتحانين الشفوي والتحريري، واجتياز المقابلة النهائية بالديوان و جوائز مالية قيمة :جائزة بقيمة (20000 جنيه ) فقط عشرين ألف جنيه للفائز الأول .جائزة بقيمة (15000 جنيه ) فقط خمسة عشر ألف جنيه للفائز الثاني وجائزة بقيمة (10000 جنيه ) فقط عشرة آلاف جنيه وللفائز الثالث سبعة جوائز تشجيعية قيمة كل منها (5000 جنيه ) فقط خمسة آلاف جنيه، و عشرة جوائز في منحة الماجستير التي تقدمها الوزارة كل عام بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية، و تبدأ الاختبارات التحريرية بالمديريات في الأسبوع الأول من شهر يناير 2020م.