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وفاة نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسى بعد صراع مع المرض

الأحد، 06 أكتوبر 2019 05:54 م
وفاة نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسى بعد صراع مع المرض نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسى يفجيني بوشمين
وكالات

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توفي، اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسى، (الغرفة العليا للبرلمان)، يفجيني بوشمين، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأكد رئيس لجنة القواعد في مجلس الاتحاد الروسي، فيتشيسلاف تيمتشينكو، أن يفجيني فيكتوروفيتش، توفى نهار اليوم، لقد كان مثالا للرجولة، وشخصية قوية، وواجه المرض لفترة طويلة.. لكن للأسف الشديد، علمنا اليوم خبر وفاته".

وأشار تشمتشينكو إلى أن مجلس الاتحاد الروسي لن يستعجل في انتخاب نائب رئيس جديد للمجلس ، وأنه "لا توجد أسباب للعجلة في هذه المسألة" مستبعدا النظر في تعيين شخص جديد لهذا المنصب في وقت قريب.

يذكر أن بوشمين كان قد أشرف على قضايا تتعلق بالميزانية والسوق المالية والوضع الاقتصادي.

وعمل بوشمين في بداية حياته المهنية في مصلحة الضرائب، ليصبح بعدها نائبا لوزير المالية من عام 1998 ولغاية 2001، ليتم بعدها تعيينه كممثل عن منطقة نيجني نوفغورود في مجلس الاتحاد.

ووضع اسم بوشمين ضمن قائمة العقوبات الأمريكية على روسيا.


نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي

يفجيني بوشمين

مجلس الاتحاد الروسي

فيتشيسلاف تيمتشينكو

روسيا

البرلمان الروسى

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