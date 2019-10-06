وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى يلتقى الأمين العام لمجلس التعاون

وكالات

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليوم، في أبوظبى، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث عددٍ من القضايا والتطورات الإقليمية وسبل تعزيز دور المجلس بشأنها.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بنجاح الانتخابات الرابعة للمجلس الوطنى الاتحادى مباركا المشاركة الواسعة للمرأة الإماراتية فى العمل البرلمانى ما يعكس نجاح دولة الإمارات الكبير في ملف تمكين المرأة وتفعيل دورها، متمنياً لدولة الإمارات المزيد من النجاح والتوفيق.