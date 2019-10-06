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وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى يلتقى الأمين العام لمجلس التعاون

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:26 م
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى يلتقى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور أنور بن محمد قرقاش
وكالات

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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليوم، في أبوظبى، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث عددٍ من القضايا والتطورات الإقليمية وسبل تعزيز دور المجلس بشأنها.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بنجاح الانتخابات الرابعة للمجلس الوطنى الاتحادى مباركا المشاركة الواسعة للمرأة الإماراتية فى العمل البرلمانى ما يعكس نجاح دولة الإمارات الكبير في ملف تمكين المرأة وتفعيل دورها، متمنياً لدولة الإمارات المزيد من النجاح والتوفيق.  


الخارجيه الاماراتيه

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اخبار الامارات

مجلس التعاون الخليجى

عبداللطيف الزيانى

انور قرقاش

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