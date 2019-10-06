والدة طفلة غرقت فى نادى وادى دجلة: بحثنا عنها ووجدنا جثتها طافية بالبحيرة

كتب كريم صبحى

استمعت نيابة المعادى، برئاسة المستشار تامر عاشور، لاقوال والدة الطفلة المتوفية غرقا داخل بحيرة صناعية فى نادى وادى دجلة.

وقالت والدة الطفلة، إن ابنتها كانت مع شقيقتها الكبرى تتجول داخل النادى، ولكن المجنى عليها غافلتها ونزلت البحيرة الصناعية.

وأضافت أنها اتصلت بابنتها الكبرى التى أخبرتها أن شقيقتها اختفت، وبحثنا عنها فى كل مكان حتى طفت جثتها على سطح المياه وتم نقلها إلى العيادة الطبية.

وكانت النيابة وجهت تهمة القتل الخطأ لافراد أمن وادى دجلة المسئولين عن تأمين البحيرة الصناعية لعدم تواجدهم بمكان عملهم، مما نتج عنها غرق الطفلة المجنى عليها.

البداية بتلقى شرطة النجدة، بلاغا بغرق طفلة تبلغ من العمر سنة و8 أشهر داخل بحيرة صناعية فى نادى وادى دجلة بالمعادى، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الطفلة غافلت أسرتها ودلفت إلى البحيرة الصناعية ولم يتواجد أفراد الأمن على البحيرة.

وأضافت التحريات، أن جثة الطفلة طفت على سطح المياه، وتم استخراجها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.