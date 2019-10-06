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نفوق 7 رؤوس ماشية فى حريق حظيرة مواشى بطنطا

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:41 م
نفوق 7 رؤوس ماشية فى حريق حظيرة مواشى بطنطا نفوق ماشية - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، من السيطرة على حريق اندلع فى حظيرة للمواشى، بقرية برما التابعة لمركز طنطا، انتقلت 3 سيارات مطافى لمكان الحريق وتم إخماد النيران، وتسببت النيران فى نفوق 7 رؤوس ماشية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل حظيرة للمواشي بقرية برما، انتقلت دورية الشرطة لمكان البلاغ، و3 سيارات مطافي، وتعامل رجال الحماية المدنية من النيران وتمكنوا من إخمادها، وتبين ان الحظيرة مسقوفة بالمخلفات وامتدت النيران لداخل الحظيرة وأدت إلى نفوق 7 رؤوس ماشية، تحرر محضر بالواقعة، وبسؤال صاحب المزرعة لم يتهم أحدا بالتسبب فى الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


محافظة الغربية

قرية برما

حريق

حظيرة مواشى

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