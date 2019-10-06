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مصادر طبية عراقية: مقتل 18 شخصا فى احتجاجات ببغداد

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:23 م
مصادر طبية عراقية: مقتل 18 شخصا فى احتجاجات ببغداد احتجاجات العراق
(رويترز)

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قالت مصادر من الشرطة العراقية وأخرى طبية إن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم فى اشتباكات بين محتجين مناهضين للحكومة والشرطة فى بغداد الليلة الماضية، بينما حاول مجلس الوزراء تهدئة الغضب العام من الفساد والبطالة بخطة إصلاح جديدة.

وجاءت خطة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المؤلفة من 17 بندا نتيجة لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء عقد الليلة الماضية، وتأتي بعد أيام شهدت تقديم وعود غامضة للإصلاح.

تشمل الخطة زيادة الإسكان المدعوم للفقراء ورواتب للعاطلين عن العمل وأيضا برامج تدريب ومبادرات تمنح قروضا صغيرة للشبان العاطلين.

وستحصل أسر الذين قتلوا خلال المظاهرات خلال الأيام الماضية أيضا على مدفوعات مالية ورعاية تُمنح عادة لأسر أفراد قوات الأمن الذين يلقون حتفهم في الحرب.

 

 


العراق

بغداد

اشتباكات

مظاهرات

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