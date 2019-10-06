محافظ أسيوط: استلام مدرسة عمر مكرم بعد إحلالها لخفض الكثافات بالفصول

أسيوط-ضحا صالح وهيثم البدرى

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على مواصلة استلام المدارس الجديدة التى تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها بالتنسيق مع هئية الأبنية التعليمية وفقًا لتوجيهات الحكومة لخفض الكثافات الطلابية داخل المدارس.

إضافة إلى تغذية المناطق المحرومة وإلغاء تعدد الفترات " الصباحية والمسائية فى بعض المدارس بعدد من القرى و رفع نسبة القبول والاستيعاب والإتاحة بمرحلة رياض الأطفال تنفيذا لاستراتيجية التنمية الشاملة 2030 التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى العديد من القطاعات المختلفة ومنها التعليم.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم الاستلام الابتدائى لعملية إحلال كلى لمدرسة عمر مكرم الابتدائيه بحى غرب مدينة أسيوط بطاقة 6 فصل دراسى بخلاف غرف الإدارة والأنشطة والمعامل وبإنشاء المبنى الجديد ستنخفض الكثافات داخل فصول المدرسة.

من جانبه أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط أن المدرسة من تصميم وإشراف هيئة الأبنية التعليميه وقد تم تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان عند بناء المدرسة كما تم تزويدها بالسبورات الحديثة وتوفير طفايات الحريق بجميع الأدوار وعمل صناديق لها طبقًا لتعليمات الحماية المدنية بالإضافه إلى خزانات مياه أعلى المبنى تملأ اتوماتيكيًا فضلًا عن تركيب جميع كشافات المدرسة من النوع الموفر للطاقه Led Tube والمنتج خصيصا لهيئة الأبنية التعليمية لضمان عدم توريد أصناف غير مطابقة للمواصفات.

كما تم استبدال الزجاج العادى بالبولى الغير قابل للكسر فضلا عن تنفيذ رامب (منحدر) تسهيلاً لدخول الطلاب ذوى الإعاقة الحركية بالمدخل الرئيسى للمدرسة وإلى حجرات الأنشطة والفصول وتجهيز دورات المياه لتلائمهم تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط.

فيما قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إنه تم ضبط أحد المحال التجارية غير المرخصة بمركز البدارى، وبحوزتة كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى استمرار الحملات المفاجئة بالتنسيق بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بمراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسواق وحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجارى بكافة أشكاله وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على الصحة والسلامة العامة فضلا عن الاطمئنان على توافر كافة السلع الأساسية والتموينية والقضاء على السوق السوداء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين.

من جانبه أوضح محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى، إنه تم شن حملة مكبرة على عدة قرى بالمركز تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط بمتابعة الأسواق بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، حيث تم ضبط أحد المحال التجارية يدار بدون ترخيص، ويعرض بعض الأكسسوارات ومستحضرات التجميل، وبالتفتيش عُثر على 7000 قرص برشام وحوالى 600 سرنجة و105 زجاجة أدوية، وتم التحفظ عليها وتحرير المحضر اللازم كما تم تحرير عدد 20 محضر مخابز ومستودعات بوتجاز بيع بأكثر من السعر.



استلام مدرسة عمر مكرم بحي غرب (1)



استلام مدرسة عمر مكرم بحي غرب (2)



استلام مدرسة عمر مكرم بحي غرب (3)