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عودة حركة المرور بطريق مصر - إسكندرية الزراعى لطبيعتها بعد توقفها بسب حادث

الأحد، 06 أكتوبر 2019 05:37 م
عودة حركة المرور بطريق مصر - إسكندرية الزراعى لطبيعتها بعد توقفها بسب حادث حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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عادت الحركة المرورية لطبيعتها، بعد توقفها بطريق مصر إسكندرية الزراعى، أمام قرية قلما التابعة لمدينة قليوب، وذالك بسب حادث تصادم بين سيارة نقل لم يسفر عن أى مصابين أو خسائر بشرية.

 

 

وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير إدارة مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم واحتكاك بين سيارتى نقل عند قرية قلما بطريق مصر إسكندرية  الزراعى، مما تسبب فى تكدس الحركة المرورية على الطريق.

 

وعلى الفور انتقل العميد أحمد صبيح وكيل مرور القليوبية، إلى مكان الحادث وتم سحب الكثافة المرورية وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتيسير حركة المرور للمواطنين.


مرور

القليوبية

حادث تصادم

مصر اسكندرية الزراعي

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