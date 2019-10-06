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علاج 9 آلاف حالة من منتفعى "تكافل وكرامة" خلال 3 أشهر مجانا ببنى سويف

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:30 ص
علاج 9 آلاف حالة من منتفعى "تكافل وكرامة" خلال 3 أشهر مجانا ببنى سويف الدكتور عبدالناصر حميده وكيل صحة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قال الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف أنه تم تقديم الخدمة الطبية لنحو 9 آلاف حالة من منتفعى معاش تكافل وكرامة خلال الـ3 أشهر الماضية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية بالمجان لمنتفعى معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة من خلال استقبال تلك الحالات بمديرية الصحة .

وأشار وكيل وزارة الصحة، أنه خلال الثلاث أشهر الماضية تم تقديم الخدمات الطبية لنحو 9 آلاف حالة تمثلت تلك الخدمات فى  توقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والأشعة المختلفة وإجراء عمليات انزلاق غضروفى وتغيير مفاصل صناعية سراميكية وعمليات قلب مفتوح واستبدال الصمامات بعد إجراء القسطرة التشخيصية وتثبيت للكسور بواسطة جهاز اليزاروف وعمليات ولادة طبيعية وقيصرية عمليات حصوات مرارية وناسور شرجي ودوالى بالساقين وصرف أجهزة تعويضية.


بنى سويف

صحة بنى سويف

تكافل وكرامة

خدمات طبية

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