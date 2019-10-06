ظريف: الإجراءات التركية ضد أمن الحدود السورية لن تحقق أيا من أهدافها

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قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، إن" الإجراءات التركية ضد أمن الحدود والسيادة السورية لن تحقق أيا من أهدافها"، مشيرا إلى استعداد بلاده للتعاون مع البلدين لحل المشاكل بينهما.

وأوضح ظريف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، أن بلاده أبلغت الجانب التركى أن السبيل الوحيد للحفاظ على أمن تركيا هو نشر القوات العسكرية على المناطق الحدودية مع سوريا، ونشر القوات السورية فى المناطق السورية التى يقطنها الأكراد، لافتا إلى أن طهران أبلغت دمشق وأنقرة بأن أمن دول المنطقة يكون عبر احترام سيادة أراضيها.

وأشار، إلى أن الولايات المتحدة تسعى لاستغلال الأكراد لتحقيق مصالحها، وأن إيران تتعاون مع حكومة كردستان العراق والحكومة السورية وجميع الجماعات الكردية فى سوريا لحل المشاكل الحدودية بين تركيا وسوريا وذلك عن طريق التنسيق بين القوات العسكرية السورية والتركية ومن دون التسبب بأى مشاكل للأكراد والعرب فى تلك المناطق.

يشار إلى أن تصريحات ظريف، جاءت بعد أن أعلن الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، أمس السبت، أن بلاده ستنفذ عملية جوية وبرية فى شرق الفرات فى سوريا "لإرساء السلام هناك".