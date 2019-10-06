طالب يشعل النيران بمدرسة فى أسيوط لرفض الإدارة دراسته بالانتساب

تلقى اللواء أسعد الذكير ، مساعد وزير الداخلية مدير امن أسيوط ، اخطارا يفيد بنشوب حريق داخل مدرسة أبوتيج الثانوية الصناعية الكائنة ببندر أبوتيج وبالانتقال وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل فصل "مرسم 6" الدور الرابع علوى ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية دون حدوث ثمة إصابات أو وفيات و نجم عن ذلك احتراق بعض محتويات الفصل من المقاعد المدرسية ،وبسؤال مدير المدرسة " م ع ع " 56 سنة ،ومقيم شارع النيل بندر أبوتيج رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ، ولم يتهم أحد .

انتقل ضباط الأدلة الجنائية وبالفحص تبين أن الحريق شب عمدياً نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف بمحتويات منطقة بداية الحريق وفي هذه الحالة يبدأ الحريق على هيئة ألسنة لهب فور إيصال المصدر الحراري ليحدث الحريق بالحالة التى وجد عليها و تم وضع خطة من خلال السير في خطة البحث توصلت جهودها إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "ف ح ع ف " 16 سنة طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي بذات المدرسة ومقيم نزلة باقور ـ دائرة مركز أبوتيج ، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لوجود خلاف بينه وبين إدارة المدرسة لعدم موافقتهم علي دراسته بالانتساب لرغبته في عدم الحضور للمدرسة للتفرغ للعمل ، وبيت النية على الانتقام منهم فقام بتاريخ الواقعة أثناء تواجد الطلبة فى الطابور الصباحي بالدخول للغرفة محل الواقعة خلسة وجمع عدد من المقاعد الخشبية ،وبعض الأوراق المتناثرة وقام بإشعال النيران باستخدام ولاعة .