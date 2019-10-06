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ضبط المتهم بمقتل شخص وإصابة آخر بمركز ساحل سليم فى أسيوط

الأحد، 06 أكتوبر 2019 08:51 م
ضبط المتهم بمقتل شخص وإصابة آخر بمركز ساحل سليم فى أسيوط أحد المتهمين بعد القبض عليه
أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

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تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط المتهم بمقتل شخص وإصابة آخر في سوق ساحل سليم.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي اخطار من  مستشفى ساحل سليم  المركزى يفيد وصول "ح خ م ع  " 50  سنة بائع خضروات ومقيم بندر ساحل سليم "جثة هامدة " ، إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالصدر والبطن وتم التحفظ على الجثة ، و "ع ن ز ي " 25 سنة  بائع خضروات ومقيم قرية العونة ـ مركز ساحل سليم مصاب بطلق ناري بالقدم اليسرى "تصادف تواجده بمحل الواقعة ، و تم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى.

 بالانتقال والفحص وسؤال نجله المدعو "أ. ح خ م "  33 سنة  بائع خضروات ومقيم بذات الناحية اتهم كلاً من "ع ع م  " 25  سنة فلاح          و "ح م ع  " 20 سنة  فلاح  مقيمان جزيرة ساحل سليم  بإطلاق أعيرة نارية صوب والده من أسلحة نارية كانت بحوزتهما أدت لوفاته ،وإصابة الأخر حال تواجدهما بسوق خضروات ساحل سليم  لوجود خصومة ثأرية غير مقيدة بين عائلته "مهني " وعائلة المتهمين "بيت سلامة" والتى نتج عنها مقتل والد المتهمين المدعو  "ع م س " والمحرر بشأنها المحضر إداري ساحل سليم لسنة 2019م والمحبوس على ذمتها كلاً من شقيقه " ط ح خ  " 24  سنة بائع خضروات و نجل عمته "م ج ع  " 20 سنة  بائع خضروات والتى من المقرر النظر فى تجديد أمر حبسهم .

وتم ضبط المتهمان وبمواجهتهما أنكرا ارتكابهما الواقعة وبمناقشتهما تبين عدم صحة الاتهام وعدم ارتباطهما بارتكاب الواقعة وتم تشكيل فريق بحث  لتحديد وضبط مرتكب الواقعة بالاشتراك ،وفرع الأمن العام بأسيوط ضم ضباط فرع بحث الشرق وإدارة البحث الجنائي ومباحث المركز حيث تم وضع خطة بحث من خلال السير في خطة البحثو تم التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ح ح م إ " 17 سنة  طالب ، ونجل عمه " إ و م  "27 دبلوم  مقيمين بندر ساحل سليم ينتميان لعائلة الرطان  والمرتبطين بحادث ثأري آخر مع عائلة المتوفى والناتج عنه مقتل والد المتهم الأول  ح م إ  واقعة المحضر جنح مركز ساحل سليم بسبب خلاف على فرش خضار .

حيث أمكن التوصل من خلال كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة محل الحادث برصد المتهمان يستقلان دراجة بخارية قيادة الأول ، وقيام الثانى بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى عبارة عن طبنجة كانت بحوزته مما أدى إلى وفاة المجنى عليه الأول وإصابة الثانى  وفرا هاربين تجاه محل إقامتهما .

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهم الأول وبحوزته السلاح المستخدم عبارة عن طبنجة حلوان عيار 9مم مطموسة الأرقام ودراجة بخارية وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك ونجل عمه الثانى لذات السبب والسلاح الناري المضبوط المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، والدراجة البخارية المضبوطة التى كان يستقلونها وقت ارتكاب الواقعة وبمطالعة الشاكى وأهليته تأكدوا من جدية الفحص وعدلوا عن اتهامهم السابق وأيدوا ما جاء بالفحص وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى  وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 

 


اسيوط

حوادث اسيوط

حادث قتل

ساحل سليم

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