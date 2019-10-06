ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة، القبض على عاطلين، لاتهامهما بالاعتداء على شاب، وإصابته بحروق، بسبب خلافات بينهم ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد اعتداء عدد من الأشخاص على شاب بالضرب، والتسبب فى إصابته بجروح، وحروق متفرقة بجسده.

بإجراء التحريات، توصل رجال المباحث، لهوية اثنين من المتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات سابقة بينهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.