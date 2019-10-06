سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 04:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

سفير مصر فى الخرطوم: دفعة ثالثة لمساعدات إنسانية للسودان خلال أيام

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:18 م
سفير مصر فى الخرطوم: دفعة ثالثة لمساعدات إنسانية للسودان خلال أيام وزيرة خارجية السودان
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف حسام عيسى السفير المصرى بالخرطوم، عن وصول دفعة ثالثة من المساعدات الإنسانية للخرطوم خلال الأيام القادمة، مبيناً أن الجسر الجوى المصرى  يحمل عدد من المساعدات على رأسها مواد الإيواء وأدوية بشرية.
 
 
وقال عيسى فى تصريح لموقع smc السودانى، إن الحكومة المصرية ستواصل دعمها للسودان وستقف معه فى كافة المحافل، مؤكداً دعم القاهرة للخرطوم من أجل تحقيق السلام وإستدامة التنمية والمساهمة فى عودة السودان وإندماجه فى المجتمع الدولى فى أقرب وقت ممكن.
 
 
 
وأكد عيسى أن موقف القاهرة ثابت تجاه الخرطوم وأن مصر تعطى قضايا السودان أولوية من خلال الدعم اللازم لاستكمال مشروعاته الدولية والإقليمية.
 

السودان

سفير مصر فى الخرطوم

مساعدات انسانية للسودان

قضايا السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إثيوبيا تنفى وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود: مستعدون لحل أى خلاف

إثيوبيا تنفى وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود: مستعدون لحل أى خلاف

خروج 1818 سجينا من السجون فى عفو رئاسى بمناسبة نصر أكتوبر

خروج 1818 سجينا من السجون فى عفو رئاسى بمناسبة نصر أكتوبر

تحويل منزل فلسطينى قديم إلى متحف أثرى لإحياء التاريخ والتراث.. فيديو

تحويل منزل فلسطينى قديم إلى متحف أثرى لإحياء التاريخ والتراث.. فيديو

46 عاماً على حرب أكتوبر.. جنرال بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية يعترف: أخطأنا فى تقدير إمكانيات الجيش المصرى.. والمعركة علمتنا الكثير من الدروس.. والرئيس الراحل أنور السادات شخصية استراتيجة من العيار الثقيل

46 عاماً على حرب أكتوبر.. جنرال بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية يعترف: أخطأنا فى تقدير إمكانيات الجيش المصرى.. والمعركة علمتنا الكثير من الدروس.. والرئيس الراحل أنور السادات شخصية استراتيجة من العيار الثقيل

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن مواعيد فيلم "الممر" على القنوات

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن مواعيد فيلم "الممر" على القنوات

نشرة أخبار سوبر كورة.. عقاب لاعبى الأهلي.. منع الأندية من حضور قرعة الكأس

نشرة أخبار سوبر كورة.. عقاب لاعبى الأهلي.. منع الأندية من حضور قرعة الكأس

أول قائمة للمنتخب مع البدرى "فى الميزان".. الخبرة تدعم الشباب أمام بتسوانا ومدرب الفراعنة يمنح الوجوه الجديدة "قُبلة الحياة".. عدالة السماء تُنصف عبد الله جمعة وفتحى يعود للحسابات الفنية لأول مرة بعد المونديال

أول قائمة للمنتخب مع البدرى "فى الميزان".. الخبرة تدعم الشباب أمام بتسوانا ومدرب الفراعنة يمنح الوجوه الجديدة "قُبلة الحياة".. عدالة السماء تُنصف عبد الله جمعة وفتحى يعود للحسابات الفنية لأول مرة بعد المونديال

تريزيجيه يحتفل بمولوده الأول "يزن" على تويتر

تريزيجيه يحتفل بمولوده الأول "يزن" على تويتر

الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة