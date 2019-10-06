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رئيس مجلس السيادة السودانى يصل الرياض

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:16 م
رئيس مجلس السيادة السودانى يصل الرياض رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
وكالات

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وصل إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يرافقه دولة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، كان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الملك خالد الدولي، صاحب الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان " الوزير المرافق" ، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية.


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