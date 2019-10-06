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خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوزراء

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:50 م
خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوزراء الملك سلمان خادم الحرمين
وكالات

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قد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودن اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وأبدى خادم الحرمين الشريفين، حسبما نقلت وكالة واس ، تمنياته لجمهورية السودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار.

فيما أبدى رئيس مجلس السيادة السوداني، اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.


عقب ذلك، جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأقام خادم الحرمين الشريفين ـ مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس مجلس الوزراء.


حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، و وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان ( الوزير المرافق )، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.


كما حضرها من الجانب السوداني،  وزيرة الخارجية أسماء محمد، و وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي، و وزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر حسن، والأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق ركن محمد علي، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد العظيم الكاروري.


مجلس السيادة السوداني

خادم الحرمين

رئيس مجلس الوزراء السوداني

عبدالله حمدوك

عبد الفتاح البرهان

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