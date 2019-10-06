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حملات لرفع الإشغالات فى بولاق والوراق والهرم وشمال الجيزة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:43 م
حملات لرفع الإشغالات فى بولاق والوراق والهرم وشمال الجيزة إزالة إشغالات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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شن حى بولاق الدكرور، برئاسة العميد بهاء مكاوى، حملات بشوارع المساكن وأحمد ماهر والملكة والعشرين وفيصل كما شن حى الوراق بتنفيذ حملة إشغالات مسائية أسفرت عن رفع إشغالات المقاهى بعدد من الشوارع بنطاق الحى وضبط 3 معدات تستخدم فى أعمال البناء المخالف ليلاً

كما تمكن حى شمال الجيزة من رفع إشغالات المقاهى والمحلات والمطاعم بشوارع محمد حجازى والعامل الاول وإزالة الحواجز الحديدية والاوتاد من نهر الطريق. 

وشهد حى الهرم حملات لرفع الإشغالات من شوارع كعابيش والصفا والمروة بمنطقة الطوابق و الدكتور لاشين ومصرف جلال وسوق سليم وعبد الحفيظ النجار

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه بالتعاون مع شرطة المرافق تم تنظيم حملات لرفع الاشغالات أسفرت عن رفع 885 حالة إشغال من مراكز ومدن المحافظة فى حملات مسائية شملت منشاة القناطر وأوسيم والبدرشين وأبوالنمرس والحوامدية والصف وأطفيح والعياط وكرداسة والواحات البحرية .


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