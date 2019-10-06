حبس تاجر استولى على مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاستيلاء على مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة قطع غيار وإكسسوارات السيارات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء اشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط فرع إدارة مباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من 4 مواطنين يفيد قيام أحد الأشخاص، حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، سبق اتهامه فى قضيتين "تبديد"، بالنصب عليهم.

واتهم المبلغون المذكور بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت 950 ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة قطع غيار وإكسسوارات السيارات مقابل حصولهم على أرباح مالية وتوقفه عن سداد الأرباح ورفض رد أصول المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقى القبض على المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك، واعترف فى التحقيقات بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.