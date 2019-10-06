حالة الطقس اليوم الأحد 6/10/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأحد ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .



حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .



الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام.

ويكون الطقس خريفياً مُعتدلاً بوجه عام ، بينما يكون حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

يستمر ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية في اجزاء متفرقة من المملكة وتبقي الفرصة مهيأة لسقوط زخات رعدية من الأمطار خاصة في أجزاء من جنوب وشرق المملكة مع ساعات الصباح.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر خاصة في شمال وشرق المملكة بحيث تثير بعض الأتربة في الأجزاء الداخلية .

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، يصبح أكثر برودة مع ساعات الليل خاصة على الجبال.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في الجبال العالية.



الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، وتسود أجواء صيفية معتدلة بشكل عام، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة نسبياً بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية العالية مع ساعات الفجر والصباح الباكر .