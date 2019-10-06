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تحرير شخص اختطفه عامل ومبيض محارة بسبب خلافات مالية بينهم بالوايلى

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:20 م
تحرير شخص اختطفه عامل ومبيض محارة بسبب خلافات مالية بينهم بالوايلى حملات أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من تحرير شخص اختطفه عامل ومبيض محارة بسبب خلافات مالية بينهم بالوايلى، وحرر محضر بالواقعة. 
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم وائل شرارة نائب مأمور قسم شرطة الوايلي، مفادة تلقية بلاغا من "صباح. ع"، 42 سنة، ربة منزل بتلقيها إتصال هاتفي من "م. م" ،  55 سنة، عامل، وأبلغها بقيامه باختطاف واحتجاز زوجها "أحمد. ف"، 58 سنة، ومقيم بذات العنوان، وطلب منها مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه، واتفق معها علي التقابل بنفق الزعفران دائرة القسم.  
 
 
وبإعداد الأكمنة بالمكان المتفق عليه، تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع "ص٠ ي" ، 55 سنة، مبيض محارة، وقرر بقيامه والأخير بعمل توكيلات للمجني عليه، إلا أنه قام بإنشاء مصنع ملابس بمنطقة شبرا الخيمة / قليوبية، واستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية باسمهما، مما أدى الي فرض ضرائب بمبالغ مالية كبيرة عليهما، وتم بإرشاد المتهم، ضبط المتهم الثاني بمكان احتجاز المجنى علية  بمنطقة الزعفران دائرة القسم، والذى بمواجهته ايد ما جاء باقوال  المتهم الأول، وبمناقشة المجنى علية ايد ما جاء باقوال  المتهمان ، و تحرر المحضر اللازم ، والعرض على النيابة العامة.

مباحث القاهرة

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الوايلى

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خطف

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