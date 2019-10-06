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القبض على تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو حشيش قبل بيعها على عملائه بالنزهة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:09 م
القبض على تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو حشيش قبل بيعها على عملائه بالنزهة مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو حشيش قبل بيعها على عملائه فى النزهة، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط قسم شرطة النزهة، من أحد المصادر السرية، مفادها قيام" إسلام. أ. ف"  24 عاطل ومقيم  شارع أمين الخولى دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بالاتجار بالمواد المخدرة، حال تردده على دائرة القسم. 
 
وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، و بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن  ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطه حال استقلاله دراجة بخارية " ملكه" وبحوزته" سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12 مم ، طلقتان من ذات العيار"، 2 كيلو جرام حشيش، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى 300 جنيه". 
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، إعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاته، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

مباحث القاهرة

الاتجار بالمخدرات

النزهة

بيع المخدرات

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