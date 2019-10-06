الفنان الأمريكى جيف كونز يهدى باريس منحوتة "باقة تيوليب" تحية لضحايا هجمات

والمنحوتة التي يبلغ طولها 12 مترا تضم 11 من زهور التيوليب التي ترمز في بعض الثقافات إلى الحب.
وقال كونز إنه صنع باقة التيوليب للتعبير عن دعم الأمريكيين للشعب الفرنسي بعد الهجمات التي تسببت في مقتل 130 شخصا.
وأضاف للصحفيين "عايشت كمواطن في نيويورك تجربة هجمات الحادي عشر من سبتمبر والكآبة التي خيمت على المدينة. لقد استغرق الأمر سنوات لكي تعود المدينة إلى الحياة من جديد".
وقال كونز إن 80 % من عائدات بيع حقوق الملكية الفكرية لهذا العمل الفني، الذي كشف النقاب عنه يوم الجمعة، ستذهب لأسر الضحايا بينما ستخصص نسبة 20 % لصيانة المنحوتة.
زهور التيوليب
منحوتة زهور التيوليب
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