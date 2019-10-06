"العليا للانتخابات التونسية": نسبة المشاركة للناخبين بالخارج وصلت 8.6%

قال فاروق بوعسكر نائب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، خلال مؤتمر صحفى عقدته الهيئة بالعاصمة التونسية اليوم نقلتة القناة الوطنية التونسية، إن نسبة مشاركة الناخبين بالخارج وصلت 8.6% ويوافق اليوم ثالث أيام التصويت بالخارج، موضحا أن عدد الناخبين المسجيلين فى ألمانيا 28 ألفا و574 تونسيا ومن انتخبوا هم 1117 ناخبا أى بنسبة 7.5%.
واستكمل قائلا: "فى الأمريكيتين وبقية دول أوروبا بلغ عدد المسجلين 57 ألف تونسى بينما من أدلى بأصواتهم 2288 ناخبا بنسبة 7.6%، وفى العالم العربى وباقى الدول بلغ عدد المسجلين 35820 أما الناخبون 3865 ناخبا أى بنسبة 15.6%.
ومن جانبه، قال نبيل بفون رئيس الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة مشاركة التونسيين بالخارج، شهدت تحسنا طفيفا مقارنة بأمس، متوقعا ارتفاعها إلى حدود غلق مكاتب الاقتراع فى حدود السادسة مساء بتوقيت تونس، موضحا أن نسبة المشاركة فى الخارج لا تؤثر على إقبال الناخبين بالداخل، وذلك بالنظر لاختلاف الظروف على مستوى عدد المكاتب المفتوحة أمام الجالية، وكذلك التوزيع الجغرافى للمكاتب، والذى لا يتماشى ولا يتطابق بالضرورة مع تواجد التونسيين بأماكن مختلفة بدوائرهم بالخارج.
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