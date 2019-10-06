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الرئيس اللبنانى السابق يؤكد ضرورة الحرص على علاقات بلاده بالدول العربية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 07:05 م
الرئيس اللبنانى السابق يؤكد ضرورة الحرص على علاقات بلاده بالدول العربية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان
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أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، ضرورة الانتباه والحرص على علاقات لبنان بالدول العربية والتي وقفت إلى جانبه في كافة المراحل، محذرا من سلبيات التعرض لهذه الدول الشقيقة خدمة لمحاور إقليمية تعمل على تغيير وجه منطقة الشرق الأوسط.

ونوه سليمان – خلال استقباله اليوم سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري – بدور المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب لبنان وجيشه، معربا عن أمله في أن تعيد قيادة المملكة النظر في قرار تجميد الهبة التي كانت قد سبق وقدمتها للقوات المسلحة اللبنانية قبل نهاية ولايته الرئاسية عام 2014 .

من ناحية أخرى، أثنى الرئيس اللبناني السابق – خلال استقباله سفير الإمارات لدى لبنان حمد الشامسي - على الدور الإيجابي لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم لبنان والدول العربية.

 

 


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