اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الأحد، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى انتصارات أكتوبر، وتأكيد إثيوبيا استعدادها لحل أى خلاف حول سد النهضة.





السيسى فى ذكرى نصر أكتوبر: مصر ستظل وطنا منصورا.. أشكال الحروب تغيرت لتعتمد على الشائعات.. وواثقون فى وعى المواطن





إثيوبيا تنفى وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. وتؤكد: مستعدون لحل أى خلاف





هيئة الطاقة النووية تعلن احتياجها لوظائف من حملة الموهلات العليا والمتوسطة





انخفاض أسعار اللحوم 10 جنيهات.. والدواجن تستقر عند 19 جنيها من المزرعة.. والبلطى يبدأ من 15 جنيها





نجاح أول جراحة قلب مفتوح بمشروع التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد





خروج 1818 سجينا من السجون فى عفو رئاسى بمناسبة نصر أكتوبر





سقوط عاطلين بحوزتهما 11 كيلو حشيش داخل سيارة بالطريق الإقليمى فى البساتين





الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن مواعيد فيلم "الممر" على القنوات





الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة





محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. ومصدر مقرب من اللاعب: يعاني من كدمة بالكاحل