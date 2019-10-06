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إسبانيا تعتقل داعشيا لديه قائمة بالأماكن المستهدفة وخطط لتصنيع المتفجرات

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:06 م
إسبانيا تعتقل داعشيا لديه قائمة بالأماكن المستهدفة وخطط لتصنيع المتفجرات تنظيم داعش
كتبت فاطمة شوقى

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اعتقلت الشرطة الإسبانية، شابا من أصل مغربى بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، ونشر تهديدات إرهابية، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشاب المغربى يبلغ 23 عاما، واتهمته الشرطة الوطنية الإسبانية بارتكاب جرائم إرهابية، وتم مصادرة كميات كبيرة من المركبات الكيماوية المستخدمة فى تصنيع متفجرات، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية من الهواتف والساعات الذكية التى يتم استخدامها كأجهزة توقيت وسترة مضادة للرصاص، كما تم العثور على قائمة بمواقع إسبانية لارتكاب تفجيرات بها.

 

وأوضحت الصحيفة، أن هذا أول شخص يتم اعتقاله فى إسبانيا لديه قائمة أماكن مستهدفة فى إسبانيا لتنفيذ تفجيرات بها، كما أنه قام بنشر تهديدات لتنظيم داعش باللغة الإسبانية فى عامى 2018 و2019.

 

وأضافت الصحيفة، أنه تم العثور على كتيبات إرشادية مكتوبة بخط اليد وخطط تفصيلية حول الخطوات التى يجب اتباعها لتصنيع عبوات ناسفة، ومن بين المواد الكيماوية التى تم العثور عليها نترات الأمونيوم وبيروكسيد الهيدروجين وايثيل كيتون .

 

وأشارت التحقيقات الأولية، إلى ذلك الشخص كان المسئول الوحيد فى إسبانيا عن ما يسمى وكالة "منتصر ميديا" وهى إحدى القنوات الدعائية لداعش التى تنشر رسائل التخويف والترهيب للتنظيم الإرهابى.


اسبانيا

داعش

الارهاب

العبوات الناسفة

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