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إزاى تخسسى نفسك قبل الشتاء ما يدخل عليكى بـ6 خطوات بس

الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:00 ص
إزاى تخسسى نفسك قبل الشتاء ما يدخل عليكى بـ6 خطوات بس إنقاص الوزن - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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فى فصل الشتاء تزداد الشهية ويزيد معها الوزن، ويعتبر من أكثر فصول السنة التى تعانى فيه السيدات بسبب زيادة وزنهن، لذلك نقدم 6 نصائح لإنقاص الوزن قبل فصل الشتاء، وفقا لما ذكره موقع  healthline وهى:

 

1: تناول السكريات يساعد على زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم، لذلك ينصح بالحد من تناول السكريات واستبدالها بالأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.

2: تقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة، وذلك لتجنب التخمة وزيادة الوزن، بشرط أن تحتوى هذه الوجبات على ثمرة فاكهة وطبق خضراوات.

3: تجنب تناول الأطعمة الدسمة واستبدالها بالخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، والتى تساعد على التخلص من الترهلات والدهون.

4: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا حتى لو كانت رياضة المشى، فهى تساعد على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد.

5: تنظم مواعيد النوم وتجنب السهر، فالنوم بشكل منتظم يعمل على تعزيز صحة الجسم وإنقاص الوزن.

6: ينصح بمضغ الطعام جيدا أثناء تناوله حتى لا تصاب بالتخمة وزيادة الدهون.


انقاص الوزن

الوزن

رجيم

الصحة

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