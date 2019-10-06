إزاى تخسسى نفسك قبل الشتاء ما يدخل عليكى بـ6 خطوات بس

كتبت نهير عبد النبى

فى فصل الشتاء تزداد الشهية ويزيد معها الوزن، ويعتبر من أكثر فصول السنة التى تعانى فيه السيدات بسبب زيادة وزنهن، لذلك نقدم 6 نصائح لإنقاص الوزن قبل فصل الشتاء، وفقا لما ذكره موقع healthline وهى:

1: تناول السكريات يساعد على زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم، لذلك ينصح بالحد من تناول السكريات واستبدالها بالأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.

2: تقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة، وذلك لتجنب التخمة وزيادة الوزن، بشرط أن تحتوى هذه الوجبات على ثمرة فاكهة وطبق خضراوات.

3: تجنب تناول الأطعمة الدسمة واستبدالها بالخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، والتى تساعد على التخلص من الترهلات والدهون.

4: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا حتى لو كانت رياضة المشى، فهى تساعد على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد.

5: تنظم مواعيد النوم وتجنب السهر، فالنوم بشكل منتظم يعمل على تعزيز صحة الجسم وإنقاص الوزن.

6: ينصح بمضغ الطعام جيدا أثناء تناوله حتى لا تصاب بالتخمة وزيادة الدهون.