سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسماك اليوم.. البورى يبدأ بـ32 جنيها والبلطى الأسوانى من 15جنيها

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:49 م
أسعار الأسماك اليوم.. البورى يبدأ بـ32 جنيها والبلطى الأسوانى من 15جنيها سوق السمك
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 6 - 10-2019  استقرارا بجميع الأصناف طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة. 
 
وتراوح سعر كيلو سمك البلطى "1" بين 30 - 35 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" ما بين 22-28 جنبها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.
 
كما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-180 جنيها، والمكرونة السويسي 50-60جنيها، وموسى بين 50-66جنيها للكيلو. 
 
وكما تراوح سعر البوري بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما تراوح سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 200 جنيها فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، وسجلت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.

اسعار السمك

سعر السمك

أخبار اقتصاد

سوق العبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

أوبزرفر: جونسون يواجه السجن حال رفض تسليم رسائل خاصة بعلاقته بصديقة أمريكية

اتحاد الكرة يضع شروطا لحضور قرعة كأس مصر غداً .. تعرف عليها

اتحاد الكرة يضع شروطا لحضور قرعة كأس مصر غداً .. تعرف عليها

سوبر كورة يكشف موقف عمرو السولية من الانضمام للمنتخب

سوبر كورة يكشف موقف عمرو السولية من الانضمام للمنتخب

استقرار أسعار الدواجن اليوم 19جنيها من المزرعة والبلدى بـ29 جنيها

استقرار أسعار الدواجن اليوم 19جنيها من المزرعة والبلدى بـ29 جنيها

فايلر يلغى الراحة فى الأهلى والفريق يواصل تدريباته الليلة

فايلر يلغى الراحة فى الأهلى والفريق يواصل تدريباته الليلة

انخفاض أسعار اللحوم 10 جنيهات والكندوز يبدأ من 110.. والضأن بـ125 جنيها

انخفاض أسعار اللحوم 10 جنيهات والكندوز يبدأ من 110.. والضأن بـ125 جنيها

إسرائيل تعترف بالهزيمة فى أكتوبر 1973.. موشيه ديان فى وثائق التحقيقات الإسرائيلية: مصر خدعتنا.. وقائد سلاح الطيران: كنا نجهز لضرب سوريا صباحا.. وقائد القوات البحرية: علمنا بتأهب المصريين لكننا لم نصدق

إسرائيل تعترف بالهزيمة فى أكتوبر 1973.. موشيه ديان فى وثائق التحقيقات الإسرائيلية: مصر خدعتنا.. وقائد سلاح الطيران: كنا نجهز لضرب سوريا صباحا.. وقائد القوات البحرية: علمنا بتأهب المصريين لكننا لم نصدق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة