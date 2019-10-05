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البيئة: تقرير "الوزراء" أكد استجابة الوزارة لشكاوى المواطنين بنسبة 100%

السبت، 05 أكتوبر 2019 03:53 م
البيئة: تقرير "الوزراء" أكد استجابة الوزارة لشكاوى المواطنين بنسبة 100% إزالة مخلفات
كتبت آية دعبس

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قالت وزارة البيئة، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريراً حول جهود منظومة الشكاوى الحكومية في التصدى لتراكمات القمامة خلال عام،  من 3 أكتوبر 2018  حتى  2 أكتوبر 2019، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات حيث كشف التقرير أن وزارة البيئة حققت نسبة استجابة 100% من الشكاوى التي تقع في نطاق اختصاصاتها. 
 
وأضافت الوزارة، فى بيان، أن التقرير استعرض نماذج من الموضوعات التي تم التعامل معها ضمن تكليف رئيس الوزراء، حيث قامت الأجهزة المعنية بعدة محافظات بجهود كبيرة للتعامل مع رسائل المواطنين بشأن مواقع كثيرة تركزت بها كميات كبيرة من تراكمات القمامة والمخلفات، واستمرت تلك الجهود لفترات زمنية طويلة لإزالة ورفع هذه التراكمات والتخلص منها ومن ضمنها جهود محافظة القاهرة في المنطقة الشرقية، وتنفيذ حملة مكبرة لإزالة تراكمات المخلفات والقمامة.
 
وتطرق التقرير إلى رفع آلاف الأطنان من تراكمات مخلفات عمليات الهدم، كما تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التراكمات والمخلفات بحي النزهة ومنطقة جسر السويس ومصر الجديدة ومساكن شيراتون ومنطقة جسر السويس، وتضمنت عمليات الرفع آلاف الاطنان من المخلفات العضوية ومخلفات البناء بالتنسيق بين مختلف الأجهزة.
 
 ووفقاً للتقرير، تنوعت الاستجابة لمشاركات المواطنين برفع وإزالة ملايين الأطنان من تراكمات المخلفات والقمامة، وشملت؛ بؤر وأماكن تراكمات القمامة والمخلفات في بعض قطع الاراضى داخل الكتلة السكنية، ومنها اراض ملكية خاصة، والتعامل مع النقاط الوسيطة لتجميع القمامة بسبب التضرر من وجودها داخل الكتل السكنية عقب زحف العمران عليها والمطالبة بنقلها على الطرق.
 
 

وزارة البيئة

المخلفات

شكاوى وزارة البيئة

البيئة

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