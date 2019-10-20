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اليوم.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق المدن الجامعية بالأزهر

الأحد، 20 أكتوبر 2019 03:00 ص
اليوم.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق المدن الجامعية بالأزهر المدينة الجامعية للأزهر
كتب لؤى على

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تبدأ اليوم الأحد المرحلة الثانية لفتح مكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر، حتى الاثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل.

وأوضح  الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، فى بيان صحفى، أن هذه المرحلة تشمل الطلاب والطالبات  الجدد (الثانوية الأزهرية) المرشحون إلى كلياتهم هذا العام الجامعي 2019/2020، والطلاب القدامى الذين تخلفوا عن التقديم خلال المرحلة الأولى، بجانب طلاب الدور الثانى بكليات الجامعة الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا.

وطالب نائب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بضرورة مراعاة المدة المحددة، مشيرًا إلى أنه عقب غلق باب التقديم سيتم البدء الفورى فى مراجعة كشوف المتقدمين طبقًا للضوابط التى حددتها إدارة الجامعة، يعقب ذلك اعتماد النتيجة وإعلانها من أجل بدء عملية التسكين لطلاب تلك المرحلة.

المدينة الجامعية للازهر

الازهر الشريف

جامعة الازهر

تنسيق المدن

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