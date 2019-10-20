أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5 جنيهات والجوافة بـ5.5 جنيه

كتب مدحت وهبة

تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.





وينشر "اليوم السابع" تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ7 جنيهات والبصل بـ5 جنيهات.

- الكوسة بـ7.5 جنيه للكيلو والجزر بـ 5.5 جنيهات والخيار بـ 7.5 جنيهات.

- البذنجان الرومى بـ 2,75 rvahجنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ6 جنيهات.



- الفلفل البلدى بـ625 قرشا جنيه للكيلو والليمون 12.5 جنيه.

- البذنجان العروس الأبيض 3 جنيهات.

- البرتقال أبو سرة 5.5 جنيه.

- العنب الأحمر بـ12 جنيهًا والجوافة 5.5 جنيه.

- التين البرشومى بـ15جنيها والبلح الرملى بـ10 جنيهات للطبق وزن 800 جرام.

- الفلفل الألوان 19 ونصف جنيه.