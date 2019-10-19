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94 ألف مستفيد بخدمة الغاز الطبيعى فى 6 مراكز بالشرقية خلال 2019

السبت، 19 أكتوبر 2019 04:00 ص
94 ألف مستفيد بخدمة الغاز الطبيعى فى 6 مراكز بالشرقية خلال 2019 توصيل الغاز الطبيعى - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تزايد أعداد المتعاقدين على خدمة الغاز الطبيعى بالمحافظة، والذى وصل إلى 93 ألف مستفيد، بمراكز "أبو كبير – فاقوس – ههيا - مشتول السوق – منيا القمح – الإبراهيمية - القرين"، خلال 2019.

 وأضاف محافظ الشرقية، فى تصريحات خاصة، أن هناك تسهيلات تقدم للمواطنين للتحفيز على التعاقد، كالتقسيط على مدد تصل إلى 6 سنوات، ويضاف القسط مع فاتورة الاستهلاك الشهرية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك ضمن خطة الدولة لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، لتخفيف العبء المادى على المواطن وتوفير مصدر آمن ونظيف للطاقة، لافتا إلى أن شروط التعاقد تستلزم توافر رقم الغاز الموجود على باب الشقة أو باب العمارة التى يسكنها العميل، صورة من بطاقة الرقم القومى، أصل إيصال الكهرباء أو فاتورة التليفون، صورة من عقد الشقة "تمليك – إيجار".

 وأكد أنه جار أعمال الحفر لتوصيل الخطوط الرئيسية للغاز الطبيعى بمركزى كفر صقر وديرب نجم، والمقرر دخول الخدمة بهما خلال شهور، حيث من المقرر الانتهاء من توصيل الخدمة فى 14 مدينة خلال 2020.


الشرقية

اخبار الشرقية

الغاز الطبيعي

مشروعات قومية

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