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21 مشروعا طبيا بالبحيرة بـ614 مليون جنيه ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية

السبت، 19 أكتوبر 2019 08:54 ص
21 مشروعا طبيا بالبحيرة بـ614 مليون جنيه ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية
البحيرة - فريق المحافظات

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أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على وجود خطة متكاملة لتطوير المنظومة الطبية بالمحافظة، وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية للمواطنين.

خطة تطوير المنظومة الصحية (1)

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المحافظة قد شهدت خلال الفترة الماضية تطورا كبيرا في إقامة المشروعات الطبية بالمراكز والمدن المختلفة، خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية، وإقامة المراكز الطبية الجديدة، وذلك لتلبية احتياجات الأهالى فى المناطق النائية والريفية المحرومة من الخدمات الطبية.

ولفت بيومى، إلى أنه تم تنفيذ 21 مشروع طبى جديد خلال الفترة الماضية بتكلفة 614 مليون جنيه بمختلف المدن والمراكز المختلفة، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للمساهمة بالجهود الذاتية فى تلك المشروعات الطبية الجديدة .

خطة تطوير المنظومة الصحية (2)

وعن أهم المشروعات الطبية الجديدة، أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المشروعات الجديدة تشتمل على تطوير مستشفى بدر المركزى بتكلفة 108 ملايين جنيه وتطوير مستشفى كوم حمادة، بتكلفة 220 مليون، كما تم تطوير مستشفى طوارئ التوفيقية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بتكلفة 170 مليون جنيه، وكذلك إنشاء مجمع مواجهة الأمراض المتوطنة بتكلفة 16 مليون، بالإضافة إلى تطوير مستشفى أبو حمص المركزى، وإنشاء المركز الطبى بحوش عيسى .

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى انه جارى العمل فى إقامة توسعات جديدة بمستشفى ايتاى البارود، بتكلفة 7 مليون جنيه، وكذلك  تطوير وتجديد  15 وحدة صحية بمختلف مراكز المحافظة.

خطة تطوير المنظومة الصحية (3)

وقال الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة أن مشروعات التطوير الجديدة تتضمن تجهيز مبنى العناية المركزية بمستشفى الحميات بدمنهور، وإنشاء وحدة الغسيل الكلوى بمنطقة الحبروك بدمنهور التى تشتمل على 21 ماكينة غسيل كلوى بتكلفة تقدر بحوالى 10 مليون جنيه، وكذلك الانتهاء من تطوير وحدة العناية المركزة بمستشفى أبو حمص وإقامة وحدة الحضانات  بمستشفى دمسنا  للأطفال بمركز ابو حمص وكذلك  تطوير شامل للوحدة الصحية بقرية بلقطر مركز أبو حمص بتكلفة 5 مليون جنيه وتطوير قسم الحميات بمستشفى شبراخيت وتطوير أقسام مستشفى المحمودية .

خطة تطوير المنظومة الصحية (4)

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن محافظة البحيرة تشهد تطورا نوعيا مع افتتاح توسعات المعهد الطبي القومي بدمنهور على مساحة 1200 متر والذى يضم 273 سرير لتقديم خدمة طبية مميزة للمحافظة والمحافظات المجاورة بتكلفة إجمالية 160 مليون جنيه.

خطة تطوير المنظومة الصحية (5)

وأضاف أن المحافظة ستشهد طفرة طبية غير مسبوقة مع الانتهاء من اقامة المستشفى الجامعى التابع لجامعة دمنهور بتكلفة مليار و250 مليون جنيه والذى يضم   500 سرير بالإضافة الى عدة مراكز طبية متخصصة تعمل وفقا للمعايير الدولية فى هذا الشأن.

خطة تطوير المنظومة الصحية (6)
 

 

خطة تطوير المنظومة الصحية (7)
 

 

خطة تطوير المنظومة الصحية (8)
 

 

خطة تطوير المنظومة الصحية (9)
 

 

خطة تطوير المنظومة الصحية (10)
 

 

خطة تطوير المنظومة الصحية (11)
 

 

خطة تطوير المنظومة الصحية (12)

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