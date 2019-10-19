سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 04:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: أهداف التواجد العسكرى الأمريكى فى منطقة النزاع بسوريا ليست مفهومة

السبت، 19 أكتوبر 2019 03:21 م
موسكو: أهداف التواجد العسكرى الأمريكى فى منطقة النزاع بسوريا ليست مفهومة ماريا زاخاروفا
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن أهداف واستراتيجية التواجد العسكرى الأمريكى فى منطقة النزاع بسوريا ليست مفهومة وغير واضحة.

وقالت زاخاروفا، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إننا لا نفهم استراتيجية وأهداف التواجد الأمريكى فى منطقة النزاع، أنهم مرة يدخلون قواتهم، ومرة يسحبوها وأخرى يمددون بقاءها ثم يسحبونها.

وأضافت زاخاروفا، مثل هذا الأمر تقوم به أيضا قوات ما يسمى بـ"التحالف الدولى"، بالنسبة للتسوية الدولية للقضية السورية، فهى تارة تتوسع وأخرى تتعمق، أو تبقى فى محلها أو تنسحب، ولا يعرف أحد ما الذى يجري، كما أنه لا يوجد هناك أى موقف موحد حتى داخل قيادتها على مدى سنوات طويلة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن فى 7 أكتوبر الجارى، أن بلاده بدأت سحب قواتها فى شمال شرق سوريا، وصرح وزير الدفاع الأمريكى مارك اسبر فى 13 من الشهر ذاته بأن الولايات المتحدة ستسحب 1000 عسكرى أمريكى إضافى من سوريا.

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها فى سوريا والعراق يجرون منذ عام 2014 عملية عسكرية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.. فيما أعلن الرئيس الأمريكى فى ديسمبر الماضى عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا، دون تحديد الموعد النهائى لهذا السحب.

 

 


ماريا زاخاروفا

موسكو

روسيا

سوريا

امريكا

الخارجية الروسية

العدوان التركى

القوات الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا تقدم مشروع قرار لنقل اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة من نيويورك

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:11 ص

روسيا: سياسة واشنطن تهدد بعودة عصر "الحرب الباردة"

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 06:06 ص

روسيا وإيران يؤكدان استعدادهما للإسهام فى الحوار بين سوريا وتركيا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:49 م

الكرملين: من المبكر تحديد موعد نهائى لتوحيد روسيا وبيلاروسيا فى دولة واحدة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:38 م

رويترز: روسيا تتعهد بالانتشار على الحدود التركية السورية وإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. أجمل أهداف ليفربول ضد مانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

شاهد.. أجمل أهداف ليفربول ضد مانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

"دايلى ميل" البريطانية تنشر صورا مذهلة عن عظمة حضارة مصر وجمالها

"دايلى ميل" البريطانية تنشر صورا مذهلة عن عظمة حضارة مصر وجمالها

افتتاحية غير متوقعة لفيلم Maleficent: Mistress of Evil فى الأسبوع الأول

افتتاحية غير متوقعة لفيلم Maleficent: Mistress of Evil فى الأسبوع الأول

شاهد أغرب اعتراض من لاعبى فيراكروز المكسيكى على عدم دفع الرواتب

شاهد أغرب اعتراض من لاعبى فيراكروز المكسيكى على عدم دفع الرواتب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

حصاد الجولة الرابعة من الإيجبيشن ليج.. الأهلى يحتفظ بصدارة الدورى وأقوى هجوم رغم تأجيل القمة.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط.. على ماهر أول ضحية.. 5 أندية لا تعرف الخسارة..وأسوان ينافس إنبى على الأرقام السلبية

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

برشلونة يتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا بثلاثية ضد إيبار.. فيديو

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة