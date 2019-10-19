موسكو: أهداف التواجد العسكرى الأمريكى فى منطقة النزاع بسوريا ليست مفهومة

موسكو (أ ش أ)

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن أهداف واستراتيجية التواجد العسكرى الأمريكى فى منطقة النزاع بسوريا ليست مفهومة وغير واضحة.

وقالت زاخاروفا، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إننا لا نفهم استراتيجية وأهداف التواجد الأمريكى فى منطقة النزاع، أنهم مرة يدخلون قواتهم، ومرة يسحبوها وأخرى يمددون بقاءها ثم يسحبونها.

وأضافت زاخاروفا، مثل هذا الأمر تقوم به أيضا قوات ما يسمى بـ"التحالف الدولى"، بالنسبة للتسوية الدولية للقضية السورية، فهى تارة تتوسع وأخرى تتعمق، أو تبقى فى محلها أو تنسحب، ولا يعرف أحد ما الذى يجري، كما أنه لا يوجد هناك أى موقف موحد حتى داخل قيادتها على مدى سنوات طويلة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن فى 7 أكتوبر الجارى، أن بلاده بدأت سحب قواتها فى شمال شرق سوريا، وصرح وزير الدفاع الأمريكى مارك اسبر فى 13 من الشهر ذاته بأن الولايات المتحدة ستسحب 1000 عسكرى أمريكى إضافى من سوريا.

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها فى سوريا والعراق يجرون منذ عام 2014 عملية عسكرية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.. فيما أعلن الرئيس الأمريكى فى ديسمبر الماضى عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا، دون تحديد الموعد النهائى لهذا السحب.