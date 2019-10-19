محافظ القليوبية يناقش تصورات المشروعات المقترح إنشاؤها بالتعاون مع GIZ بمدينة قليوب

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا بحضور الدكتورة سحر عطية مدير المكتب الإستشارى المسند إليه تنفيذ مشروعات المنحة الألمانية GIZ لتطوير مدينة قليوب، كما شارك بالاجتماع الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، وحامد طلبة رئيس مدينة قليوب، وسولاف درويش عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة هالة شندى مدير عام الأبنية التعليمية، والمهندس أحمد سند مدير عام التخطيط العمراني، وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والإدارية، وعدد من الخبراء فى مجال الإقتصاد والطرق والتخطيط التابعين للمكتب الإستشاري.

وأوضحت المحافظة، أنه تم مناقشة عدد من المقترحات المزمع تنفيذها من المنحة الألمانية بالتعاون مع ال GIZ لتطوير مدينة قليوب ومن بينها إمكانية إستغلال مبنى مدرسة خاصة يوجد بداخله 20 فصل غير مستغلين وذلك لتقليل الكثافات الطلابية وتخصيصه للمرحلة الإعداية، كما تم مناقشة إعادة استغلال وتصميم الفراغات على مصرف اسكندر المغطى لتصبح حدائق ومنتزهات وإقامة أكشاك تجارية ومشروعات للشباب،

كما تم مناقشة إستكمال رصف الطرق الداخلية بالإنترلوك والخارجية بالأسفلت بالناحية البحرية والشرقية لمنطقة بحرى السكة الحديد.

وتضمنت، الأعمال تطوير موقف السيارات بقريتى حلابة وصنافير واستكمال التخصصات فى عيادات الوحدة الصحية (عظام - علاج طبيعي) ، وكذلك استكمال التجهيزات الطبية بها وغيرها من مشروعات الصرف الصحى وإنشاء مراكز شباب وتطوير الميادين والشوارع الرئيسية.