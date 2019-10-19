كشف غموض مقتل سيدة على يد والدها فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدري

تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط نجار مسلح متهم بقتل ابنته بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بمساكن درنكة بالقرية.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف لموقع البلاغ وتين صحة الواقعة وأظهرت المعاينة أن الجثة لسيدة '' آ. ع. م " ربة منزل، مطلقة، ومقيمة بذات العنوان، وبمناظرتها ظاهرياً تبين أن الجثة مسجاة على ظهرها بأرضية الشقة "ترتدي كامل ملابسها" وبها جروح متفرقة بالصدر والبطن وآثار دماء على ملابسها.

وبوضع خطة بحث محكمة توصلت التحريات الي أن الأب 'ع. م.ع '' نجار مسلح ومقيم مساكن درنكة ـ دائرة المركز، هو القاتل لنجلته وتم ضبطه وبسؤاله قرر بوفاة كريمته '' آ. ع. م '' ربة منزل، مطلقة، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات أسرية.

وأضاف أنه فى يوم الواقعة أثناء تواجده بمنزل والدتها وتواجد كريمته بالمسكن بمفردها، قام بطعنها بسكين المطبخ عدة طعنات حتى تأكد من مفارقتها للحياة، ثم قام بغسل السكين، وأرشد عنها وتم ضبطها وعليها آثار ملوثات دموية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على آداة الجريمة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.