علاج 857 مواطنا خلال القافلة الطبية العلاجية بقرية الفتوح بفوه

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أنه تابع اعمال القوافل الطبية العلاجية وتقديم الرعاية الصحية ورفع مستوي الخدمة الطبية بالقرى والمناطق المحرومة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن القافلة العلاجية بقرية الفتوح عمرو التابعة للوحدة المحلية لقرية ابودراز، تمكنت من تقديم الخدمات الطبية لـ 857 مواطن، وشملت القافلة الطبية العديد من التخصصات وشارك فيها عدد من أطباء ضمت تخصصات " باطنة، أطفال، جلدية، رمد، أنف وأذن وحنجرة، وجراحة، ونساء ".