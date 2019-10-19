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علاج 857 مواطنا خلال القافلة الطبية العلاجية بقرية الفتوح بفوه

السبت، 19 أكتوبر 2019 03:27 م
علاج 857 مواطنا خلال القافلة الطبية العلاجية بقرية الفتوح بفوه القافلة الطبية
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أنه تابع اعمال القوافل الطبية العلاجية وتقديم الرعاية الصحية ورفع مستوي الخدمة الطبية بالقرى والمناطق المحرومة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن القافلة العلاجية بقرية الفتوح عمرو التابعة للوحدة المحلية لقرية ابودراز، تمكنت من  تقديم الخدمات الطبية لـ 857 مواطن، وشملت القافلة الطبية العديد من التخصصات وشارك فيها عدد من أطباء ضمت تخصصات " باطنة، أطفال، جلدية، رمد، أنف وأذن وحنجرة، وجراحة، ونساء ". 

وأكد محافظ كفر الشيخ ، على تكرار القوافل الطبية العلاجية في مختلف القرى التابعة للمركز وبخاصةً القرى الاكثر فقراً لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين ورفع مستوى الخدمة الطبية.

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفرالشيخ

خدمات طبية

قوافل

رعاية صحية

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