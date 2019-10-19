طلاب الضبعة الجدد يتوجهون إلى مقر المدرسة بمطروح استعدادا للدراسة

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الوزارة تواصلت مع الطلاب الذين تم اختيارهم للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية الخميس الماضى تليفونيا عقب إعلان النتيجة.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة، أن الطلبة يتوجهون اليوم السبت إلى مقر المدرسة بمطروح ليتم تسكينهم استعدادا لبدء الدراسة غدا الأحد، موضحا أن الطلبة يتم تسكينهم بمقر المدرسة، حيث تم تجهيز الأماكن والإقامة الخاصة بالطلاب الجدد.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت قبول 75 طالبا بالدفعة الجديدة للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020، منهم 30 طالبا من محافظة مطروح.