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طلاب الضبعة الجدد يتوجهون إلى مقر المدرسة بمطروح استعدادا للدراسة

السبت، 19 أكتوبر 2019 10:19 ص
طلاب الضبعة الجدد يتوجهون إلى مقر المدرسة بمطروح استعدادا للدراسة طلاب بمدرسة الضبعة
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الوزارة تواصلت مع الطلاب الذين تم اختيارهم للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية الخميس الماضى تليفونيا عقب إعلان النتيجة.
 
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة، أن الطلبة يتوجهون اليوم السبت إلى مقر المدرسة بمطروح ليتم تسكينهم استعدادا لبدء الدراسة غدا الأحد، موضحا أن الطلبة يتم تسكينهم بمقر المدرسة، حيث تم تجهيز الأماكن والإقامة الخاصة بالطلاب الجدد.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت قبول 75 طالبا بالدفعة الجديدة للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020، منهم 30 طالبا من محافظة مطروح.

التربية والتعليم

مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية

اخبار التعليم

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