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"طب بنها" تستضيف الإجتماع الأول للجمعية العمومية للإتحاد الدولى لطلاب الطب

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:14 ص
"طب بنها" تستضيف الإجتماع الأول للجمعية العمومية للإتحاد الدولى لطلاب الطب الإجتماع الأول للجمعية العمومية للإتحاد الدولى لطلاب الطب
القليوبية - فريق المحافظات

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عقدت كلية الطب بجامعة بنها، برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، وبحضور  الدكتورمصطفى القاضي عميد كلية طب بنها، والدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور عمرو الدخاخنى منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة ،اجتماع الجمعية العمومية الأول للاتحاد الدولي لطلاب الطب - فرع مصر 2019 -2020، وذلك برعاية الجمعية العلمية بطب بنها، حيث تم الإشراف على  تنسيق الحدث بدعم كامل من إدارة جامعة بنها.
 
وفي هذا السياق، توجهت الجمعية العلمية بالشكر لإدارتي الكلية والجامعة على دعمهما الكبير لهذا الحدث، والتسهيلات التي اتيحت من أجل تفعيل هذا الحدث بشكل لائق ومتميز.
 
ومن جهته أعرب عميد طب بنها، عن سعادته بالمشاركة في هذا الإجتماع، مؤكدًا على دعمه الكامل لكل الطلاب بما يعزز من تفعيل الأنشطة الطلابية بشكل أفضل، ودعم مواهب الطلاب.
 
 
الإجتماع الأول للجمعية العمومية للإتحاد الدولى لطلاب الطب (1)
الإجتماع الأول للجمعية العمومية للإتحاد الدولى لطلاب الطب 
الإجتماع الأول للجمعية العمومية للإتحاد الدولى لطلاب الطب (2)
الإجتماع الأول للجمعية العمومية للإتحاد الدولى لطلاب الطب 
الإجتماع الأول للجمعية العمومية للإتحاد الدولى لطلاب الطب (3)
الإجتماع الأول للجمعية العمومية للإتحاد الدولى لطلاب الطب 
الإجتماع الأول للجمعية العمومية للإتحاد الدولى لطلاب الطب (4)
الإجتماع الأول للجمعية العمومية للإتحاد الدولى لطلاب الطب 
الإجتماع الأول للجمعية العمومية للإتحاد الدولى لطلاب الطب (5)
الإجتماع الأول للجمعية العمومية للإتحاد الدولى لطلاب الطب 
 
 

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القليوبية

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