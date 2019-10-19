ضبط 20 طن ملح غير صالح بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمى للمديرية، بأن عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ شكل حملة تموينية بإدارة تموين بيلا تحت إشراف عبد الفتاح سالم مدير الإدارة.

وتمكنت الحملة من تحرير المحضر رقم 309 جنح أمن دوله طوارئ مركز بيلا ضد "ا م م س" صاحب معمل تصنيع جبن لحيازته 20 طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط الكميه والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة المختصة فى شأنها.

وقال الهابط، الحملات مستمرة لضبط السلع الغذائية الغير صالحه للاستخدام الآدمى والمخالف من التجار، وضبط الأسواق.