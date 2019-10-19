سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 01:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 20 طن ملح غير صالح بكفر الشيخ

السبت، 19 أكتوبر 2019 12:42 م
ضبط 20 طن ملح غير صالح بكفر الشيخ أجولة ملح - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمى للمديرية، بأن عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ شكل حملة تموينية بإدارة تموين بيلا تحت إشراف عبد الفتاح سالم مدير الإدارة.

وتمكنت الحملة من تحرير المحضر رقم 309 جنح أمن دوله طوارئ مركز بيلا ضد "ا م م س" صاحب معمل تصنيع جبن لحيازته  20  طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط الكميه والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة المختصة فى شأنها.

وقال الهابط، الحملات مستمرة لضبط السلع الغذائية الغير صالحه للاستخدام الآدمى والمخالف من التجار، وضبط الأسواق

 

 

 

 


كفر الشيخ

وكيل تموين كفر الشيخ

مركز بيلا

ملح غير صالح

معمل تصنيع جبن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 18 طن أرز تموينى قبل بيعها فى السوق السوداء

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:51 ص

حملة أمنية مكبرة بالجيزة تضبط 60 قضية تموينية

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:24 ص

محافظ أسيوط: حملات تموينية مكثفة وتحرير 60 محضر تموينى متنوع بمنفلوط

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:05 ص

تحرير 66 قضية تموينية فى حملة أمنية بالجيزة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 04:31 م

تحرير 207 محاضر مخالفة تموينية بأسواق ومخابز الإسكندرية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:19 م

ضبط 632 هاربا من أحكام وتحرير 29 قضية تموينية بأسوان

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

تفاصيل حفل زفاف جنيفر لورانس.. اعرف هتقدم إيه فى بوفيه الفرح

تفاصيل حفل زفاف جنيفر لورانس.. اعرف هتقدم إيه فى بوفيه الفرح

اتحاد الكرة يجهز بيانا للرد على الأهلى بعد تأجيل مباراة القمة

اتحاد الكرة يجهز بيانا للرد على الأهلى بعد تأجيل مباراة القمة

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق فى استخدام تركيا الفسفور الأبيض ضد أطفال سوريا

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق فى استخدام تركيا الفسفور الأبيض ضد أطفال سوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة